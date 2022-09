Andy Carroll a retrouvé un club !

L'avant-centre anglais Andy Carroll, 33 ans, n'en a pas encore fini avec le football. Sans club depuis juillet et la fin d'une pige de quelques mois à West Bromwich Albion (15 matches, 3 buts), le natif de Gateshead, qui a fait les beaux jours de Newcastle, Liverpool et West Ham, a trouvé un point de chute.

Le voilà de retour à Reading, quatrième de Championship (D2) mais qui ne compte que 9 buts marqués en 9 matches disputés. Carroll s'est entraîné avec l'équipe première dirigée par Paul Ince cette semaine et ce matin, il a paraphé un contrat de quatre mois, qui pourrait le voir disputer 19 matchs en tant que Royal cette saison. Il avait déjà pigé à Reading à la même période, l'an passé (8 matches, 2 but).

