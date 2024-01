L’OL touche au but pour Arnaut Danjuma

L’Olympique Lyonnais aime la difficulté. Cet hiver, les pensionnaires du Groupama Stadium se sont lancés sur plusieurs pistes compliquées. Au milieu de terrain, Nemanja Matic, qui est prêt à aller au bras de fer, est retenu par le Stade Rennais, qui n’est pas forcément prêt à l’idée de renforcer un concurrent. En attaque, les Gones doivent dribbler plusieurs clubs, dont l’OM, Brentford et Fulham, pour recruter Saïd Benrahma (West Ham). En ce qui concerne Arnaut Danjuma, la donne est différente.

La suite après cette publicité

Comme révélé en exclusivité sur notre site le 29 décembre dernier, les Rhodaniens sont très intéressés par le Néerlandais âgé de 26 ans. L’idée était d’obtenir un prêt avec une option d’achat si celle-ci n’est pas supérieure à 15 millions d’euros. Mais un prêt sec de six mois était aussi envisageable, si les parties n’arrivaient pas à s’entendre sur l’option d’achat. Avant d’en arriver là, les dirigeants lyonnais avaient du monde à convaincre puisque le joueur a été prêté par Villarreal à Everton cette saison.

À lire

Jean-Michel Aulas va être décoré par Emmanuel Macron et en présence de Textor

L’OL ne lâche pas l’affaire

Il fallait aussi se mettre d’accord avec le Néerlandais. Ce qui est chose faite. Selon nos informations, l’ailier s’est entendu avec les Lyonnais. Il est d’ailleurs très emballé à l’idée de rejoindre Lyon, lui qui a même échangé sur le sujet avec un certain Memphis Depay, nous ont glissé certaines sources. En ce qui concerne les clubs, Villarreal n’est pas contre un deal mais la balle est dans le camp des Toffees.

La suite après cette publicité

Ces derniers ont fait savoir à l’OL qu’ils devaient trouver le successeur de Danjuma avant de lui ouvrir la porte et casser son prêt. Et c’est pratiquement chose faite puisque les Anglais ont visiblement trouvé leur bonheur. Une excellente nouvelle pour l’OL qui espère finaliser dans la semaine l’arrivée de l’ancien joueur de Tottenham (2 buts en 18 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, 8 titularisations). À moins d’un revirement de situation, les Gones touchent au but !