Luiz Felipe Scolari quitte Cruzeiro

Venu à la rescousse de Cruzeiro relégué en Serie B (D2 brésilienne) l'an dernier, Luiz Felipe Scolari a tenté de maintenir ce géant du football brésilien malgré ses 72 ans. Avec le club 4 fois vainqueur du championnat brésilien et deux fois vainqueur de la Copa Libertadores, il a su mettre fin à une dynamique négative et a arraché le maintien à l'avant-dernière journée de championnat.

Néanmoins, il ne va pas poursuivre cette collaboration pour le prochain exercice. «Cruzeiro remercie et reconnaît tout le travail, le dévouement et le professionnalisme de Felipão et de son équipe envers le Club en ce moment important, et souhaite bonne chance et bonheur à l'entraîneur champion du monde et à son équipe» a annoncé le club dans un communiqué. Vainqueur de la Coupe du monde 2002 avec le Brésil et finaliste de l'Euro 2004 avec le Portugal, Luiz Felipe Scolari vient de réaliser une nouvelle belle performance alors que c'était sa 26e expérience sur un banc de touche en tant que coach.