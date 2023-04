Robert Pirès compare Arsenal avec l’OM et Lens

Membre des Invincibles de 2004, Robert Pirès se réjouit de voir son ancien club triompher et de nouveau batailler pour un titre de champion d’Angleterre, 19 ans plus tard. Dans un entretien accordé au Parisien ce mercredi, en marge du choc entre Manchester City et Arsenal (21h00), le champion du monde 98 a évoqué le jeu chatoyant prôné par Mikel Arteta, qu’il compare avec celui de l’OM ou encore du RC Lens, en Ligue 1.

«Il (Arsène Wenger) voulait que, par la suite, les gens s’inspirent de lui, et pratiquent du beau football. Aujourd’hui, Arteta, qui a été sous ses ordres, avant d’être adjoint de Guardiola, a réussi à remettre ça en place. Arsenal a retrouvé des couleurs et c’est pour ça que j’aime regarder cette équipe jouer. On peut comparer son jeu à celui de Lens ou Marseille en Ligue 1 : ce sont des équipes qui attaquent tout le temps, souligne l’ancien joueur transféré de l’OM à Arsenal en 2000. Certes, il y a des faiblesses, mais cette propension à attaquer, c’est ce qu’on aimerait voir de plus en plus dans le football.»

