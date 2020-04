Le FC Barcelone obligé de lâcher l'affaire pour Neymar

Le FC Barcelone sera à n'en pas douter le centre névralgique du prochain mercato estival. Le club catalan s'est fixé plusieurs objectifs, dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Vous le savez déjà probablement, le rêve des dirigeants est double : il s'agit d'attirer dans leurs filets Lautaro Martinez, désigné comme le successeur de Luis Suarez, et Neymar, pour épauler Lionel Messi. Ce qui était corsé mais réalisable avant le début de l'épidémie de coronavirus semble aujourd'hui impossible.

La crise économique générée semble condamner les espoirs barcelonais. C'est ce qu'explique le journal catalan L'Esportiu aujourd'hui. « La dure réalité », titre le journal en Une, accompagnant une photo de Neymar sous le maillot du PSG. Les données économiques ne sont clairement pas bonnes du côté blaugrana et il sera impossible de réaliser une double opération Lautaro-Neymar d'un point de vue financier.

Des finances dans le rouge

Quitte à choisir entre les deux, les dirigeants pencheront pour Lautaro Martinez. D'abord parce qu'ils ont plus besoin d'un nouveau numéro 9 que d'un meneur de jeu ou ailier. Ensuite parce qu'il est plus jeune. Enfin parce qu'il coûtera moins cher en salaire. « Le retour de Neymar est une utopie », glisse même un membre de la direction du Barça.

Le club catalan va devoir baisser son train de vie la saison prochaine, l'une des conséquences de la crise du coronavirus et ce n'est pas en ajoutant un joueur aux émoluments massifs qu'il y parviendra. Dès lors, même si l'illusion d'un retour au Camp Nou sera sans doute entretenue le plus longtemps possible pour faire rêver les socios et même si Neymar consent à de gros efforts financiers (comme il lui a déjà été demandé), il semble de plus en plus compliqué d'imaginer un tel transfert cet été. Pour le plus grand bonheur du PSG.