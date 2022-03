Sénégal - Égypte : les compositions officielles

Après une victoire initiale contre le Sénégal (1-0), l'Égypte est en ballottage favorable au moment de se déplacer à Dakar pour le match retour de ces éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. A domicile, les Lions de la Téranga optent pour un 4-2-3-1 avec Édouard Mendy comme dernier rempart derrière Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé et Saliou Ciss. Nampalys Mendy est positionné en sentinelle aux côtés d'Idrissa Gueye. En pointe, Boulaye Dia est accompagné par Bouna Sarr, Ismaïla Sarr et Sadio Mané.

De son côté, l'Égypte s'articule dans un 4-3-3 avec Mohamed El Shenawy dans les cages derrière Omar Gaber, Yasser Ibrahim, Rami Rabia et Ahmed El Fotouh. Le milieu de terrain est constitué d'Hamdi Fathi, Mohamed Elneny et Amr El Soleya. Enfin, le trio d'attaque voit les présences de Mohamed Salah, Omar Marmoush et Trézéguet.

Les compositions

Sénégal : E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Cissé, Ciss - I. Gueye, N. Mendy - B. Sarr, Mané, I. Sarr - Dia

Égypte : El Shenawy - Gaber, Ibrahim, Rabia, El Fotouh - Fathi, Elneny, El Soleya - Salah, Marmoush, Trézéguet