Un documentaire sur Luis Enrique va sortir prochainement

La plateforme espagnole Movistar+ a annoncé, ce jeudi, la sortie prochaine d’une série-documentaire sur la vie de Luis Enrique. Ce long-métrage s’intitule « No tennis ni ** idea » (« Vous n’avez pas une putain d’idée* », en français). Des images de l’entraîneur parisien aux côtés de ses joueurs, à l’entraînement et en match, lors de sa première saison sur le banc du PSG, sont présentes dans la bande-annonce. Il y a notamment une discussion entre le technicien espagnol et Kylian Mbappé.

Le documentaire proposera également des images de l’ancien coach du Barça dans sa vie personnelle. La vidéo met en scène des images de Luis Enrique avec sa femme, mais aussi en compagnie de sa défunte fille Xana.