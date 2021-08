Real Sociedad : la rumeur Sarabia tuée dans l'oeuf

Absent lors de la victoire parisienne à Brest (4-2), Pablo Sarabia se remet doucement d'une gêne aux adducteurs mais les rumeurs à son égard vont bon train durant ce mercato estival. En proie à une féroce concurrence, l'attaquant de 29 ans pourrait se laisser tenter par un autre projet où son temps de jeu serait bien plus important. Pour l'heure, le PSG n'a reçu aucune offre mais Le Parisien révélait ce vendredi que l'international espagnol (9 sélections, 3 buts) était notamment convoité par deux écuries de Liga : Séville et la Real Sociedad. Une information revue en partie par Diario Vasco ce samedi.

D'après le média basque, la piste menant à la Real Sociedad semble être plus qu'improbable. Et pour cause, l'entourage du principal intéressé aurait démenti les dires du quotidien francilien. Le fait que le natif de Madrid dispose d'un salaire conséquent au PSG (5,3M€ par an) et que les Txuri-urdinak soient déjà bien pourvus à ce poste confirme également cette tendance. Par ailleurs, Séville qui vient de signer Rafa Mir contre 16M€ pourrait malgré tout rester une destination possible pour l'ailier parisien. Si le club andalou n'est pas encore passé à l'action, l'ancien joueur de la maison sévillane - qui a brillé lors de l’Euro cet été (deux buts et deux passes décisives) - a laissé de bons souvenirs lors de son passage entre 2016 et 2019 et pourrait rapidement effectuer son grand retour...