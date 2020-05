Aulas veut enlever le droit de vote de l'OM à la LFP

Jean-Michel Aulas ne lâche rien. Après sa prise de bec avec la Ministre des Sports Roxana Maracineanu en début de week-end, le président de l'OL repart au combat pour faire redémarrer la Ligue 1. Cette fois, il va même un peu plus loin en proposant ni plus ni moins que de retirer sa voix à l'OM, coupable selon lui d'entraver ses projets.

«Il faut reprendre récupérer nos droits sur cette fin de championnat. 300 Millions €. Puis il faut négocier 1 bout de plus avec MediaPro, donner un peu plus à la Ligue 2 et retirer du vote les clubs 'conflictés' par cet arrêt inéquitable. Il faut faire comme tous les autres pays. » En d'autres termes, il souhaite que les clubs en accord avec l'arrêt des compétitions ne puissent plus s'exprimer par le biais du vote au sein des différentes instances. Par la voix de leurs présidents respectifs, Rennes et Saint-Etienne ont changé d'avis dernièrement.