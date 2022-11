Elche : le nouvel entraîneur Jorge Almiron s'en va déjà au bout d'un mois

Arrivé au début du mois d'octobre pour sa deuxième expérience sur le banc d'Elche après une première expérience de cinq mois lors de l'exercice 2020/2021, Jorge Almiron quitte déjà son poste d'entraineur principal de l'équipe première. Il s'agit d'une décision personnelle de l'homme de 51 ans qui n'aura donc pas réussi son pari et sera resté seulement un petit mois à la tête du club espagnol.

Sous ses ordres, Elche aura disputé six rencontres de Liga pour trois défaites et trois matches nuls. Un bilan pas vraiment satisfaisant qui n'aura pas permis au club espagnol de quitter sa place de lanterne rouge. «Le Club apprécie sincèrement son travail lors de cette deuxième étape au cours de laquelle il a assumé, avec un grand professionnalisme, la responsabilité de diriger l’équipe première à un moment délicat. Le coordinateur équipe, Sergio Mantecón, prend donc temporairement en charge la gestion de l’équipe et sera chargé de la diriger demain contre Girona» peut-on d'ailleurs lire dans le communiqué du club de la province d'Alicante.