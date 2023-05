OL-MHSC : la déclaration dingue de Jordan Ferri après l’improbable défaite

La suite après cette publicité

Alors que son équipe menait 4-1 face à l’OL, Jordan Ferri a finalement concédé une improbable défaite ce dimanche au Parc OL (4-5). Un scénario incroyable qui ne lui a pas plu du tout comme il l’a confié en après-match au micro de Canal+. Le milieu de terrain en a profité pour glisser un tacle sévère à ses coéquipiers sur le banc au coup d’envoi.

«On est dégoûté parce qu’on fait le plus dur face à une belle équipe. On arrive à avoir trois buts d’avance. On se pourrit le match, on défend trop bas, on laisse des espaces dans notre dos et voilà. Des joueurs qui rentrent en jeu et qui ne nous aident pas. Tout le monde n’était pas prêt pour le match aujourd’hui. Il faut le dire. Il y en a qui se démènent pendant tout le match. Quand on rentre, on doit aider l’équipe. Tout le monde n’a pas avancé ensemble. Je suis dégoûté. On doit mieux gérer tout. Et eux, ils nous ont fait mal.»

