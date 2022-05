Le Real Madrid touche au but pour Aurélien Tchouameni

C'est le feuilleton du moment, et une fois encore, on retrouve les deux mêmes clubs ? Qui du Real Madrid ou du Paris Saint-Germain parviendra a convaincre Aurélien Tchouameni de rejoindre ses rangs ? Et bien cette fois, contrairement au feuilleton Mbappé, c'est l'écurie espagnole qui a la main dans ce dossier. Hier, plus tôt dans la journée, nous vous expliquions en exclusivité que le Real Madrid avaient accéléré avec une offre dépassant les 80 millions d'euros bonus compris. Un montant toujours insuffisant, mais qui se rapprochait des exigences monégasques.

Comme révélé dans nos colonnes, les Madrilènes sont bien décidés à boucler ce transfert, notamment après l'échec du dossier Kylian Mbappé. Un dossier qui a d'ailleurs donné un coup de boost aux négociations. Et bien désormais, nous sommes en mesure de vous confirmer que le Real Madrid est en passe de trouver un accord avec le club de la Principauté pour le milieu de terrain tricolore. Selon nos informations, l'opération devrait se boucler pour un montant total avoisinant les 100 millions d'euros bonus compris. Une somme exceptionnelle que, les dirigeants monégasques avaient en fait, érigée comme objectif lors des premiers jours des négociations. Ces dernières heures, les deux clubs échangeaient encore sur les derniers détails pour finaliser la transaction. Des détails qui devraient être levés dans les jours à venir.

Liverpool hors course pour Tchouameni

En plus du côté financier, le Real Madrid a aussi un coup d'avance sur le Paris Saint-Germain et Liverpool. Les Parisiens, toujours selon nos sources, partent de trop loin par rapport aux dirigeants des Merengue. Jusqu'à présent, si des discussions ont été entamées avec l'entourage du joueur, aucune offre officielle n'a été transmise à Monaco. En cas, d'échec, Luis Campos, a déjà prévu un plan B pour renforcer l'effectif. Un profil de joueur plus technique que le milieu de terrain de l'ASM. Quant au Reds, ils sont aujourd'hui considérés hors course dans ce dossier et devraient se tourner vers de nouvelles pistes.

Le Real Madrid a donc une boulevard pour faire d'Aurélien Tchouameni sa deuxième recrue du mercato estival, alors qu'Antonio Rüdiger a déjà signé son contrat avec le champion d'Europe en titre, bien que cela n'ait pas encore été rendu officiel. Il devrait venir completer un contingent français bien fourni, aux côtés de Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Karim Benzema. Un joli cadeau pour Carlo Ancelotti et un milieu de terrain qui promet pour l'avenir, avec des joueurs comme Tchouameni donc, mais aussi l'ancien Rennais ou Fede Valverde...