FC Barcelone : Ez Abde, le grand perdant de l'attaque

Les supporters du FC Barcelone avaient fait la découverte du jeune Abde Ez (20 ans) un soir d'octobre 2021 face à Alavès. Avec les nombreuses blessures des attaquants et le manque de choix devant, Ronald Koeman avait décidé de lancer les jeunes de la réserve. L'attaquant marocain, recruté cet été en provenance de Hercules pour renforcer la B du club, avait vite fait sensation sur son couloir. Dribbleur déroutant, fin techniquement et surtout déjà apte physiquement, il avait bluffé son monde et surtout convaincu son nouvel entraîneur Xavi de compter sur lui pour les matchs suivants. Il finissait même par devenir un titulaire indiscutable dans ce Barça remanié avec en prime ce joli but face à Osasuna. «Ezzalzouli est un joueur talentueux. Il a une capacité énorme pour dribbler les défenseurs. C'est un joueur qui fait la différence. Il a provoqué deux cartons jaunes. Il est une merveille et une surprise. Une très bonne nouvelle pour nous», expliquait même le coach espagnol après la rencontre.

Rien ne semblait freiner la progression du natif de Beni Mellal au Maroc... ou presque. Ses très bonnes prestations avaient logiquement tapé dans l'œil du sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic, qui surprenait son monde en le convoquant à la CAN 2021. «C'est un joueur très intéressant. Il nous manque un profil percutant sur l'aile. Il va pouvoir nous aider», expliquait coach Vahid en conférence de presse. Mais problème, le Barça ne comptait pas vraiment le laisser partir en plein mois de janvier. Le joueur, qui avait représenté le Maroc en sélection de jeunes jusqu'ici, a commencé petit à petit à douter. Consciente du potentiel, la fédération espagnole est aussi venue aux nouvelles pour faire part de son intérêt. Et une bataille pour s'arracher le joueur a débuté entre les deux fédérations. Malgré les déclarations de Vahid Halilhodzic assurant qu'Abde Ez souhaitait réellement jouer pour les Lions de l'Atlas, ce dernier décidait de ne pas aller à la CAN, dans l'optique de continuer à s'imposer au Barça comme lui avait promis la direction catalane qui lui garantissait du temps de jeu. Son entourage lui conseillait d'ailleurs cette option pour faire grimper sa valeur...

Un retour forcé en réserve

Mais rien ne s'est passé comme prévu pour le joueur qui avait débarqué pour 2,5 millions cet été. Alors qu'il espérait avoir sa place dans le groupe, le FC Barcelone a vite compris qu'il ne pouvait faire une saison sans se renforcer offensivement. Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont débarqué en Catalogne alors que Depay ou encore Braithwaite et De Jong se sont rétablis de leurs blessures. Résultat, Ez Abde a été contraint de redescendre avec la réserve, et ce, malgré les promesses de la direction. Depuis le mois janvier, là où il aurait pu connaître une exposition et le niveau international avec le Maroc à la Coupe d'Afrique, l'attaquant de 20 ans a joué 90 minutes (sur 630 possibles) en Liga. De retour avec la réserve, il a figuré quelque temps dans le groupe du Barça en Liga jusqu'au début du mois de février. Depuis, il a totalement disparu même s'il brille aisément avec le Barça B, en témoigne son but sensationnel contre le CD Alcoyano. Et la récente réussite des recrues hivernales ne devrait rien arranger à sa situation.

Pourtant, le FC Barcelone ne souhaite pas s'en séparer. Au mercato hivernal, le club catalan a refusé plusieurs offres de 10 millions d'euros pour son poulain. Peut-être une bonne nouvelle pour Abde Ez qui semble encore avoir la confiance des dirigeants. Mais après avoir connu une ascension fulgurante, le retour en réserve est un vrai coup d'arrêt dans sa jeune carrière. Son exposition diminuant, la bataille entre l'Espagne et le Maroc semble aussi s'être calmée alors qu'il ne s'est toujours pas prononcé clairement sur son choix de sélection. Récemment, Luis Enrique a publiquement annoncé que son profil plaisait à la Roja. Le Maroc, lui, espère toujours le voir porter les couleurs rouges et vertes. Mais le voir convoquer lors des barrages du Mondial 2022 en mars prochain serait une surprise. Le mystère reste entier. Toujours est-il qu'Abdessamed Ezzalzouli est assurément le grand perdant de ces derniers mois du côté de la Catalogne.