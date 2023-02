C3 : le joli geste du Stade Rennais

Alors que les Rennais ont chuté contre le Shakhtar Donetsk (2-1) à Varsovie, lors de la rencontre aller des barrages de la Ligue Europa, la direction bretonne a fait une annonce en début de semaine remplie de classe et de bonté. Le Roazhon Park va ouvrir ses portes jeudi soir à plus de 200 réfugiés ukrainiens qui pourront ainsi arborer fièrement les couleurs de leur club ainsi que de leur pays : «Comme lors de la réception du Dynamo Kiev début octobre, des réfugiés de guerre ukrainiens seront accueillis et rassemblés au Roazhon Park jeudi soir pour assister au barrage aller d’Europa League entre le Stade Rennais F.C. et le Shakhtar Donetsk», est-il écrit dans le communiqué publié sur le site officiel du club breton.

En plus d’offrir un groupe de supporters dans le parcage visiteur à leurs adversaires du jour, le Stade Rennais a réussi à récolter plus de 100 000 euros grâce aux partenaires officiels du club. Un don qui servira en grande partie au financement d’une ambulance. Un dîner de gala sera également organisé cette semaine, en espérant augmenter cette somme déjà très belle. Un geste symbolique alors que le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine a débuté depuis un an désormais.

