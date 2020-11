Angleterre : première pour Jude Bellingham

Jude Bellingham n'est pas du tout du genre à traîner. Après une belle saison du côté de Birmingham City, il s'engage, à 17 années, avec le Borussia Dortmund. On se dit alors qu'il va marquer un temps d'adaptation et glaner quelques minutes de jeu. Que nenni. Avec le BvB, il a joué onze matches toutes compétitions confondues (dont les trois en Ligue des Champions) avec à la clé six titularisations.

Il a en outre marqué un but en Coupe d'Allemagne et délivré deux passes décisives (une en C1 et une en Bundesliga). Un début de saison canon donc qui lui a valu d'être appelé pour la première fois par Gary Southgate, le sélectionneur national des Three Lions. Les Anglais joueront l'Irlande en amical, la Belgique et l'Islande en Ligue des Nations lors de cette trêve internationale.