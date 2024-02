LdC : le message du CUP avant PSG-Real Sociedad

La pression monte doucement. À un peu moins de 24h du coup d’envoi de ce PSG-Real Sociedad comptant pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le Collectif Ultras Paris a publié un communiqué. Il n’est pas adressé aux joueurs alors que la saison se joue en grande partie sur cette double confrontation, mais aux supporters présents demain au Parc des Princes. «À match exceptionnel, ambiance exceptionnelle !!! Il est de notre devoir de l’être tout autant en tribune et de cultiver cette ferveur et ce grain de folie qui ont forgé notre légende», écrivent notamment les ultras parisiens.

Si l’ambiance sera comme d’habitude au rendez-vous dans la tribune Auteuil, le CUP appelle les autres fans à rendre cette soirée inoubliable en donnant de la voix. «Nous devons faire en sorte que le Virage Auteuil et toute l’enceinte du Parc des Princes vibrent de manière inégalée afin de propulser notre équipe vers la victoire. Peu importe le score, demain soir, nous resterons fidèles à notre équipe et nous serons sont deuxièmes poumons, son second souffle ainsi que son douzième homme. De la première à la dernière seconde, nous sollicitons chacun de se donner à fond et de donner le meilleur de lui-même.» A bon entendeur.

