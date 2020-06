AC Milan : deux clubs anglais sur Franck Kessie

Franck Kessie (23 ans) évolue depuis trois ans désormais sous le maillot de l'AC Milan. Le milieu de terrain aux 26 matches cette saison est monté en puissance et s'est affirmé comme un cadre de l'équipe lombarde. Ses prestations sont appréciées au club mais également en dehors des frontières italiennes. En Angleterre, deux clubs de Premier League ont jeté leur dévolu sur l'international ivoirien (32 sélections) à s'en référer aux informations de Tuttosport.

Il s'agit d'Everton et de Newcastle. Concernant le premier cité, Carlo Ancelotti avait déjà le milieu de terrain dans son viseur lorsqu'il était à Naples. Et cela n'a pas changé. Newcastle est quant à lui en passe de se faire racheter (l'Arabie Saoudite peine à finaliser le rachat et c'est désormais un Américain, Henry Mauriss qui espère reprendre le club) et espère frapper un grand coup sur le mercato. Affaire à suivre.