Énorme retournement de situation dans le rachat de Newcastle !

Alors que le rachat de Newcastle, par le Public investment found (PIF) de l'Arabie Saoudite, était en très bonne voie, malgré toutes les tentatives du Qatar de barrer la route à leurs voisins, il se pourrait bien que finalement les Toons soient rachetés par un autre acteur. En effet, ce mardi, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a publié un acte d'accusation accablant sur le rôle de l'Arabie saoudite dans la facilitation de la transmission d'émissions de télévision pirates concernant BeoutQ.

La suite après cette publicité

Cet acte d'accusation porte un gros préjudice à l'Arabie Saoudite et donc à la prise de pouvoir à Newcaslte puisque les patrons de la Premier League pourraient bien interdire au pays de reprendre en main l'actuel treizième du championnat anglais. Pourtant, le club pourrait quand même se faire racheter, mais par un autre investisseur ont appris ce mercredi certains médias britanniques dont le très célèbre Sky Sports.

Un Américain à la rescousse des Magpies

L'homme en question s'appelle Henry Mauriss. En effet, les Magpies ont reçu une offre publique de l'ordre de 350 millions de livres sterling, soit un peu plus de 390 millions d'euros en provenance du PDG de la chaîne de télévision américaine Clear TV. Mauriss est surtout connu pour être un fan de la Major League Baseball (MLB) et visiblement, selon certaines sources du Mirror un supporter des Londoniens de Tottenham. Il a fait fortune dans les entreprises de cartes de crédits et dans les médias.

En effet, toujours selon le média anglais, Mauriss voudrait que l'acquisition se fasse avant le début de la saison 2020-2021, alors que le Premier League reprend ses droits ce mercredi soir et devrait se finir d'ici un petit mois. Les supporters de NUFC peuvent se montrer confiants puisque dorénavant un autre acteur vient d'entrer dans la danse.