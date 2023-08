Dossier Mbappé : Nasser Al-Khelaïfi prépare sa vengeance

La suite après cette publicité

Nasser tout puissant. Il y a un an, le président du PSG avait tapé du poing sur la table en assurant que c’était la fin des paillettes et du bling-bling dans la capitale. Des propos étonnants quand on sait qu’il avait offert un contrat XXL et les pleins pouvoirs à Kylian Mbappé pour le faire prolonger quelques semaines avant. Un an plus tard, NAK regrette certainement sa décision. Le Français a certes continué à performer, mais il n’a pas permis au club de passer un cap.

Mais c’est surtout son attitude qui a déplu aux dirigeants. KM7 a brandi plusieurs fois la menace d’un départ. Il a aussi été au centre de diverses polémiques, notamment celle de l’armée numérique impliquant le PSG. Mais les têtes pensantes du club ont vraiment vrillé lorsque le jeune homme de 24 ans a envoyé une lettre le 12 juin dernier dans laquelle il explique qu’il n’étendra pas son bail au-delà de juin 2024. Un coup de poignard pour NAK et Paris.

NAK dicte sa loi

En effet, le club estime qu’il a toujours bien agi avec la star française, cédant à plusieurs de ses exigences ou caprices. Le président a donc très mal pris la lettre de KM7. En coulisses, NAK comme le PSG auraient donc laisser filtrer plusieurs informations transmises par la mère de Mbappé selon la Cadena COPE. Le média ibérique parle de "guerre" et ajoute que le PSG lance tous les poignards possibles pour embêter Kylian Mbappé.

Sur les ordres de Doha, le président a d’ailleurs pris la décision d’écarter le Français. Ce, alors que Luis Enrique, auquel il avait promis de trouver une solution rapide, et Luis Campos étaient contre. Mais NAK a dicté sa loi. Ce qui a agacé le coach et le conseiller du football, qui avait un plan pour KM7. Mais le président n’en a pas tenu compte, lui qui a aussi Luis Campos dans son viseur. Comme expliqué sur notre site, les liens du Portugais avec Jorge Mendes posent problème. Mais ce n’est pas tout.

Le président contre-attaque

L’Equipe rapporte que son contrat particulier, à la fois à Paris et au Celta Vigo, embête le PSG. Menacé, Luis Campos, auquel on reproche aussi sa gestion du cas Mbappé, ne veut pas partir. Il ne démissionnera pas. En coulisses, NAK, avec lequel ses relations sont glaciales, fait tout pour lui savonner la planche. Le président, qui gère seul les dossiers Barcola, Kolo Muani et Kane, sera déterminant concernant le départ de Campos assure AS. Enfin, NAK veut aussi se venger du Real Madrid.

Sport explique que le président du PSG, qui estime que les Merengues lui ont fait un coup dans le dos en bouclant l’arrivée de Mbappé libre en 2024, veut prendre sa revanche. S’il n’a pas encore déposé plainte auprès de la FIFA, Al-Khelaïfi compterait aller se servir chez l’ennemi. Il veut même l’affaiblir en tentant le coup pour Camavinga, Tchouaméni, Rodrygo et Nico Paz, un jeune joueur de La Fábrica qui plaît à Carlo Ancelotti. Résigné pour Mbappé, NAK prépare sa riposte. Mbappé, Campos et le Real Madrid sont prévenus.