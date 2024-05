AS Roma : Tammy Abraham victime de racisme

Les semaines s’enchaînent, et les mêmes problèmes aussi en Italie. Face au Bayer Leverkusen jeudi soir, l’AS Roma s’est plantée une balle dans le pied en concédant la défaite à domicile (0-2). Les erreurs individuelles ont coûté ce match, notamment sur l’ouverture du score. Mais Rick Karsdorp, fautif sur le premier but, n’est pas le seul à avoir été critiqué sur les réseaux sociaux. Des «supporters» ont insulté Tammy Abraham, qui a loupé une énorme occasion de but, pouvant donner un peu plus d’espoir aux Giallorossi.

Comme l’indique La Gazzetta dello Sport, l’avant-centre anglais a supprimé la possibilité de commenter ses posts sur Instagram, à cause des nombreuses insultes à son encontre. «Tu dois mourir», «singe», sont des exemples de messages reçus.