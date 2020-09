Serie A : le Napoli s'impose à Parme

C’est la reprise en Serie A. Après la victoire de la Fiorentina face au Torino (1-0) et le match nul entre l’Hellas Vérone et la Roma (0-0) hier, le Napoli se déplaçait à Parme pour lancer sa saison. Au coup d’envoi, les Partenopei avaient décidé de laisser la recrue Victor Osimhen sur le banc. Un mauvais choix puisque les Napolitains n’ont cadré aucune frappe durant une heure de jeu.

Et puis Osimhen est entré à la 61e minute. Un remplacement qui a tout changé. Le Napoli a alors déroulé et inscrit deux buts par l’intermédiaire de Dries Mertens et Lorenzo Insigne. En attendant la suite de la journée, le club du président De Laurentiis prend provisoirement la tête du classement de Serie A.