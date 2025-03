France - Croatie : sept supporters croates en garde à vue pour des saluts nazis

Selon les dernières informations du Parisien, sept supporters croates ont été placés en garde à vue après France-Croatie (2-0, 5-4 aux t.a.b.) dimanche soir. La raison ? Ils sont suspectés d’avoir réalisé des saluts nazis. «300 supporters croates à risque, escortés avant-match, ont entonné des chants patriotiques, allumés des fumigènes et effectué des saluts nazis», a notamment détaillé une source au média local, qui précise qu’ils ont été trouvés porteurs de barres de fer, matraques et bâtons.

La suite après cette publicité

«Le dispositif de sécurisation mis en place par la préfecture de police de Paris, sous mon autorité, a permis d’assurer la sécurité des supporters et des joueurs et d’interpeller sept individus ayant effectué des saluts nazis durant la rencontre. Le sport est et doit rester une fête. Ces individus n’ont rien à faire dans une enceinte sportive», a de son côté déclaré Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, sur son compte officiel X.