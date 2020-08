Lautaro Martinez plus vraiment chaud pour rejoindre Barcelone ?

Lionel Messi poussait pour sa venue au FC Barcelone. Lautaro Martinez, 23 ans, rêvait d'évoluer aux côtés de son compatriote en Espagne. Mais la décision de la Pulga de quitter les Blaugrana a complètement modifié la donne. «No Leo, no Party !», titre le Corriere Dello Sport, qui explique que Lautaro Martinez est désormais en pleine réflexion, plus vraiment certain de vouloir rallier la Catalogne, ce même si les départs possibles de Lionel Messi et Luis Suarez lui ouvriraient une voie royale dans le onze de Ronald Koeman.

Le journal italien explique que, parmi les pistes de réflexion de l'attaquant, existe désormais la possibilité de prolonger avec l'Inter. Arrivé du Racing Club pour 25 millions d'euros en juillet 2018, l'attaquant international avec l'Albiceleste à 17 reprises (9 buts) est sous contrat avec les Nerazzurri jusqu'en 2023. Alors que le FC Barcelone espérait trouver les 111 millions d'euros nécessaire pour s'acquitter de sa clause libératoire avant le 5 octobre, date de clôture du mercato, la décision retentissante de Messi a tout chamboulé. Du côté du club milanais, une offre de prolongation serait déjà prête. Le coach, Antonio Conte, ne veut absolument pas se séparer du natif de Bahia Blanca, auteur de 30 buts et 8 passes décisives en 84 matches avec l'Inter.