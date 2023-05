Liga : Valence et Villarreal dos à dos

Un derby de la région de Valence, c’est toujours chaud. Et ce soir, il y avait en plus plein d’enjeu. Pour Valence déjà, qui joue sa survie en Liga, et n’avait que deux points de plus que le premier non-relégable, l’Espanyol, au coup d’envoi de la partie. En face, Villarreal, cinquième, voulait enchaîner pour assurer sa place en Europe la saison prochaine et éventuellement rester dans la roue de la Real Sociedad, quatrième et actuellement qualifiée pour la Ligue des Champions.

Après une première période pendant laquelle Villarreal a dominé mais a manqué bon nombre d’occasions, touchant notamment le poteau via Alex Baena, Nico Jackson a donné l’avantage au Sous-Marin Jaune peu après l’heure de jeu, avec une belle reprise de volée (0-1, 61e). Venait ensuite un but annulé à Edinson Cavani (66e), et un énorme raté de Lopez (71e). C’est finalement Samuel Lino qui égalisait (1-1, 76e), après une récupération de Musah devant la surface. Le score n’a plus bougé, même si Alberto Mari pensait avoir offert la victoire aux Ches à la 90e+3 avant que l’arbitre annule son but. Un point du nul qui peut convenir à Villarreal, mais pas à Valence, qui risque de se retrouver relégable en cas de victoire de l’Espanyol ou de Getafe.

