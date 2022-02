Les drôles de révélations de Sergi Darder sur son transfert à l'OL

Sergi Darder a disputé 75 matchs sous le maillot de l'Olympique Lyonnais entre 2015 et 2017, avant d'être prêté puis vendu à l'Espanyol Barcelone. Arrivé en provenance du club de Malaga, en proie à de très gros soucis financiers à l'époque, le milieu espagnol est revenu sur son arrivée à l'OL pour ESPN :« j'avais plusieurs options, mais c'était le club qui "misait" le plus sur moi (Lyon). Et le fait est que Malaga était en pleine crise et qu'ils avaient vendu une partie de mes droits à un fonds d'investissement sans que je le sache a aidé. Le fonds d'investissement pouvait plus ou moins décider de mon prix (de transfert). Porto est venu me chercher, cela avait été accepté par le club et le fonds a dit non.»

La suite après cette publicité

Le joueur était alors détenu à la fois par son club et par un fonds d'investissement. Sa liberté de mouvement était donc compromise. «Je suis allé à Lyon le dernier jour du marché. Ma clause de rachat officielle était de 40 millions d'euros, mais j'ai ensuite appris que le fonds avait un accord selon lequel si une offre de 12 millions d'euros arrivait et que Malaga refusait de vendre, ils pouvaient me vendre. Cela ne s'est produit qu'à la dernière minute. Quand vous ne savez pas à qui vous appartenez, c'est assez difficile», se rappelle le joueur de 28 ans, qui garde tout de même un très bon souvenir de son passage en France : «une équipe d'enfer. Je suis arrivé là-bas et, pardonnez-moi l'expression, je me suis fait dessus. Mais j'ai plus appris pendant ces 2 ans que pendant 10 ans en Espagne.»