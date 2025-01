Ligue 1 : l’OM l’emporte à Rennes et distance ses poursuivants

Après les matches nuls de Lille et Monaco plus tôt dans le week-end, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse du Stade Rennais avec la possibilité de prendre le large sur les poursuivants. Toujours deuxièmes de Ligue 1, les hommes de Roberto De Zerbi se présentaient au Rohazon Park avec le même onze que celui aligné face au Havre. De son côté, Rennes alignait un 4-2-3-1 classique avec Matusiwa, Blas, Kalimuendo, Gouiri et la première apparition de Samba dans le but.

Dans un début de match très calme où Wooh a empêché Greenwood d’offrir la première occasion à l’OM (15e), les Phocéens maintenaient le pied sur le ballon face à des Bretons préférant rester acculés dans leur moitié de terrain. Mais après une nette domination marseillaise et une frappe de Rabiot détournée (21e), Rennes bénéficiait d’un penalty après une main de Murillo. Kalimuendo voyait son envoi être repoussé par Rulli sur son poteau (32e) !

Mason Greenwood décisif

Et la suite de la rencontre s’est enflammée puisque Kalimuendo s’est rattrapé en ouvrant le score après un bon travail de Blas (1-0, 43e). Un avantage de courte durée, puisque Murillo trouvait Greenwood pour l’égalisation après une belle contre-attaque (1-1, 45e). Et la mi-temps n’a pas fait de bien au SRFC, qui a perdu Kalimuendo sur blessure, avant une tête croisée de Rabiot pour permettre à l’OM de passer devant (2-1, 49e). Un but qui a calmé les Rennais, obligeant Samba à sortir le grand jeu pour éviter d’encaisser un troisième but (61e et 64e).

L’OM a cru pouvoir plier la rencontre grâce à un penalty, mais le VAR a annulé une main signalée dans la surface. Sans briller, mais avec la maîtrise, les Phocéens peuvent repartir à Marseille dans la bonne humeur puisqu’ils ont maintenant cinq points d’avance sur Monaco, troisième du Championnat, avant d’affronter Lille, en Coupe de France. De son côté, Jorge Sampaoli a raté son retour contre son ancien club et voit Rennes stagner à la 13e place. Les Bretons iront à Troyes, en 1/16es de finale de Coupe de France.