PSG : Luis Fernandez dézingue Milan Skriniar

Défait contre l’AC Milan à San Siro (2-1), le PSG a une nouvelle chuté à l’extérieur en Ligue des Champions et a donc perdu sa place de leader du groupe F à l’issue de cette défaite. Le héros milanais du soir était Olivier Giroud, auteur du magnifique but de la victoire de la tête sur le défenseur slovaque Milan Skriniar. Pour Luis Fernandez, ancienne gloire parisienne, le natif de Bratislava est un maillon faible :

«Le marquage sur Giroud de Skriniar n’était pas à la hauteur. Peu importe ce que vous pouvez dire, Skriniar est le maillon faible de cette équipe et de cette défense du PSG ! Que vous soyez d’accord ou non avec moi, j’assume mes propos et nous pouvons passer à autre chose», a affirmé la légende du Paris Saint-Germain, sur le plateau de beIN Sports.