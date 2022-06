Walter Benitez quitte Nice

Alors que le PSV Eindhoven a annoncé sa venue via son coach Ruud van Nistelrooy, Walter Benitez (29 ans) va quitter l'OGC Nice librement. Le club azueréen a d'ailleurs souhaité un joli adieu à son portier argentin irréprochable pendant six saisons.

Ainsi on peut lire ceci dans un communiqué sur le site du club : «6 saisons, 189 matchs, une régularité impressionnante et un état d’esprit magnifique : au revoir Walter Benitez et merci pour tout !»