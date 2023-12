La piste Los Angeles FC se précise pour Hugo Lloris

En début de soirée, le Daily Mail révélait qu’Hugo Lloris était en pourparlers avec le Los Angeles FC. Désormais remplaçant à Tottenham derrière Guglielmo Vicario, qui semble intouchable après cette première partie de saison, le Français est bien parti pour rejoindre la formation de MLS dès cet hiver, lui qui est toujours lié au club anglais jusqu’en juin 2024.

Selon Le Parisien, les discussions autour de l’international tricolore le plus capé de l’histoire (145 sélections) ont pris forme autour d’un contrat d’une saison, plus une autre en option, et sont très bien parties. À 37 ans, Lloris rejoindrait l’une des franchises les plus performantes de MLS puisque le LAFC a remporté le titre en 2022, frôlant même le doublé cette année.