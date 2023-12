Tottenham : un club vole au secours du placardisé Hugo Lloris

Arrivé à l’été 2012 en provenance de l’Olympique Lyonnais, le gardien de but français Hugo Lloris est devenue une véritable gloire de Tottenham au fil des années, gardant les buts des Spurs à 444 reprises en près de 11 saisons outre-Manche (151 clean-sheets). Néanmoins, il ne retrouvera plus sa place de titulaire en tant que dernier rempart en raison de blessures à répétition (notamment au genou et à la cuisse en fin de saison dernière) et l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour remplacer l’intérimaire Ryan Mason : Ange Postecoglou. Le technicien australien comptait plutôt sur sa recrue italienne Guglielmo Vicario, indiscutable depuis le début de saison.

La suite après cette publicité

De quoi obliger le champion du monde 2018 à se trouver un point de chute l’été dernier. Parmi les clubs intéressés, on retrouvait l’AS Roma, son voisin de l’AS Roma, Newcastle ou encore l’Arabie saoudite, prête à l’accueillir dans sa volonté de recruter des stars du Vieux Continent pour renforcer la visibilité et le niveau de son championnat. Mais finalement, l’international tricolore devait rester à Londres et voyait même son tacticien lui offrir une petite porte de temps de jeu, comme il l’affirmait en conférence de presse : «Lloris est juste un joueur. C’est un joueur de Tottenham. Il s’entraîne tous les jours et il est disponible, comme tout le monde.»

À lire

Tottenham : la tuile pour Cristian Romero

Lloris va trouver refuge en MLS

Oui mais voilà, Lloris n’a pas joué la moindre minute, et n’a même pas été convoqué une seule fois par Postecoglou, qui comptait sur Fraser Forster pour être son deuxième portier.Une situation qui n’arrange pas les choses pour celui qui a pris sa retraite internationale après la finale de Coupe du Monde 2022 perdue contre l’Argentine à l’automne 2022. Et alors que le mercato hivernal approche à grands pas, le joueur formé à l’OGC pourrait bien découvrir le football outre-Atlantique à partir de la prochaine année civile. En effet, selon les dernières informations du Daily Mail, le portier azuréen discuterait avec le Los Angeles FC et les négociations seraient déjà bien avancées entre les différentes parties. La durée du contrat, quant à elle, n’a pas été dévoilée.

La suite après cette publicité

Une arrivée serait donc prévue dès cet hiver pour un joueur libre dans un peu plus de six mois, comme l’explique le quotidien britannique, afin de participer à la présaison de la franchise californienne avant le début de l’exercice 2024 de Major League Soccer, qui débutera le 21 février prochain, le championnat américain se jouant sur une année civile. La fin d’une aventure pour Hugo Lloris chez les anciens pensionnaires de White Hart Lane, où les supporters n’oublieront pas sa loyauté malgré l’absence de trophée soulevé. Il aura brillé par ses arrêts spectaculaires et ses prestations de haut rang, notamment lors de la Ligue des Champions 2018/2019, saison où les Londoniens étaient battus en finale par Liverpool (0-2).