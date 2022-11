PSV : Cody Gakpo met les choses au clair pour son avenir

La suite après cette publicité

C'est peut-être l'élément le plus en vue depuis le début de la Coupe du Monde dans les rangs des Pays-Bas. Buteur à deux reprises lors des deux premières journées de la phase de poules, dont un missile contre l'Équateur, Cody Gakpo (23 ans) attire tous les regards et confirme qu'il fait partie des nouvelles têtes d'affiche de la sélection oranje. Comme nous vous le révélions, Manchester United le suit depuis plusieurs mois et a passé la seconde récemment sur ce dossier.

Présent en conférence de presse ce dimanche, avant le troisième match des Néerlandais dans ce Mondial au Qatar, Cody Gakpo a calmé le jeu sur son avenir. « Dans l'état actuel des choses, je jouerai toujours pour le PSV après la trêve hivernale, a-t-il lancé. Mais comme je l'ai dit avant le début de la Coupe du monde : nous verrons ce qui se passera. » Vous l'aurez compris, tout est encore jouable pour Gakpo, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le PSV, qui réclame 60 M€ pour le laisser filer.