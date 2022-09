Angers SCO - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après deux semaines de pause, la Ligue 1 reprend ses droits. Angers et l'OM ouvrent le bal de cette 9e journée de championnat ce soir à 21h (match à suivre en live commenté sur notre site) au stade Raymond-Kopa. Cette rencontre tient une importance particulière pour les deux équipes. D'une part, le SCO a encore besoin d'air après ses deux premières victoires de la saison et doit confirmer son retour en forme face à l'un des ténors de Ligue 1. Actuellement 2e, l'OM doit lui maintenir sa place en haut afin d'aborder avec confiance cette terrible série de 11 matchs avant la trêve de la Coupe du monde.

Gérald Baticle va donc démarrer avec la même équipe qui a battu Montpellier puis Nice. Dans ce 4-4-2, Fofana devrait une nouvelle fois être préféré à Bernardoni. En défense, rien ne bouge. Valery serait titulaire à droite et Doumbia à gauche. Ils entoureraient une charnière composée de Hountondji et Blazic. On retrouverait également le duo Bentaleb-Mendy dans l'entrejeu, quand Ounahi et Boufal occuperaient les ailes afin d'apporter les ballons qu'il faut à une attaque Hunou-Sina.

Tudor fait un peu tourner

Les Phocéens devront se méfier de ce collectif qui semble avoir trouvé la bonne carburation ces dernières semaines. D'autant que les jambes commencent à peser un peu avec l'enchaînement des matchs. Igor Tudor privilégiera son 3-4-3 avec Pau Lopez dans le but. La défense à trois sera sans doute composée de Mbemba, Gigot et du très discuté Balerdi, laissant Bailly et le jeune Touré sur le banc. Kolasinac est lui blessé de dernière minute et ne sera vraisemblablement pas sur la feuille de match.

Une mauvaise nouvelle pour l'OM, qui doit également se passer des services de Nuno Tavares, suspendu. C'est donc Clauss qui est en pole pour occuper le rôle de piston gauche, alors que le jeune Kaboré devrait connaître sa seconde titularisation de la saison à droite. Guendouzi et Veretout sont bien partis pour former le double-pivot au milieu de terrain, derrière un trio emmené par le capitaine Dimitri Payet. Il sera accompagné par Gerson et Luis Suarez. Alexis Sanchez démarrerait donc sur le banc. On sent que la réception du Sporting en Ligue des Champions approche...

