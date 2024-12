Barça : bonne nouvelle pour l’inscription de Dani Olmo

Le Barça avance avec précaution dans le dossier Dani Olmo. Alors que le club catalan s’est vu refuser l’inscription de son international espagnol (et accessoirement celle de Pau Victor) pour la seconde partie de saison, Joan Laporta étudie différentes options pour y remédier. Hier, Mundo Deportivo nous informait des quatre solutions envisagées par le patron du Barça, à savoir le résultat d’un autre procès en cours qui pourrait déboucher sur une mesure conservatoire pour enregistrer Olmo (le verdict tombera le 30 décembre), mais aussi la vente de sièges VIP du futur Spotify Camp Nou, la recherche de nouveaux investisseurs dans le projet de Barça Vision, et enfin que des membres du conseil d’administration du club fournissent eux-mêmes les garanties financières nécessaires, via leurs fonds propres.

A en croire Mundo Deportivo ce samedi, c’est dans son projet de vente de sièges VIP que le club catalan a connu des avancées significatives ces dernières heures. Joan Laporta était en effet présent à Dubaï hier, et a pu s’entretenir avec de possibles futurs collaborateurs. L’idée du Catalan serait de récupérer 100 millions d’euros dans l’opération, pour garantir l’inscription de Dani Olmo. Le média espagnol précise que l’optimisme est de rigueur au Barça, concernant l’idée de boucler l’opération d’ici à demain. Laporta devrait rentrer à Barcelone avant lundi pour continuer de prospecter et de rechercher de potentiels investisseurs.