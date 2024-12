Le FC Barcelone a encore quatre ultimes options pour inscrire Dani Olmo

Énorme coup dur pour le FC Barcelone. Les Catalans attendaient avec impatience le verdict du Tribunal de Commerce dans le dossier Dani Olmo. Mécontents de la faveur pourtant exceptionnelle accordée par la Commission Déléguée de LaLiga, qui accordait une licence à Olmo uniquement jusqu’au 31 décembre 2024, les Culés pensaient que la justice espagnole allait leur donner raison. En vain. Ce midi, le juge Ignacio Fernández de Senespleda a donc rejeté la requête du FC Barcelone pour Olmo et Pau Victor.

Conséquence : les Blaugranas ne peuvent plus inscrire Dani Olmo en championnat à partir du 1er janvier 2025. Une conséquence qui provoquerait deux effets dévastateurs : l’incapacité de pouvoir aligner le joueur en Ligue des Champions (un joueur doit être inscrit dans une ligue nationale pour être autorisé à disputer la C1) et la possibilité pour l’ancien pensionnaire du RB Leipzig d’activer une clause lui permettent de quitter gratuitement le Barça en janvier.

Un verdict très attendu le 30 décembre

Plusieurs clubs ont d’ailleurs bien en tête cette deuxième option puisque des rumeurs font déjà état d’un intérêt de Manchester City et de Manchester United. L’agent d’Olmo aurait même été aperçu dans les travées de l’Etihad Stadium hier pour le match entre Manchester City et Everton. De son côté, le Barça se trouve dans une urgence absolue puisqu’il ne lui reste plus que quatre jours pour trouver une solution. Selon Mundo Deportivo, il existe un dernier espoir.

En effet, plusieurs sources du Barça ont indiqué au quotidien que le club catalan attend le verdict d’un autre procès intenté contre LaLiga. Un verdict (d’un tribunal de première instance) qui devrait tomber lundi 30 décembre. Et si le Barça obtient gain de cause, cela serait une bonne nouvelle puisque les Culés avaient également demandé dans ce procès une mesure conservatoire pour enregistrer Olmo. MD ajoute que le Barça aurait deux autres options à plus long terme pouvant rapporter beaucoup d’argent comme la vente la rangée de sièges VIP du futur Spotify Camp Nou contre un chèque de 120 M€ selon Sport ou les négociations avec de nouveaux investisseurs pour Barça Vision. Enfin, il existe une quatrième et dernière option : qu’un ou plusieurs membres du conseil d’administration fournissent les garanties financières nécessaires via leurs fonds propres.