Ligue des Champions, PSG : Luis Enrique est prêt à faire un gros sacrifice

Toujours compliqué, le match d’avant. Encore plus lorsque le titre de champion est déjà acquis. Pourtant, le PSG va bien devoir le jouer, ce match face à Nice vendredi soir, alors que la demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal est dans toutes les têtes. Luis Enrique l’a reconnu en conférence de presse. « Nous vivons un moment de championnat assez étrange, car nous sommes déjà champions et une partie de la motivation a disparu. Nous avons cette obsession pour la Ligue des Champions. Nous sommes dans une bonne forme et je suis sûr que nous allons voir une grande version du PSG en Ligue des Champions, et demain c’est une nouvelle étape de la L1 pour le démontrer », a-t-il ainsi expliqué.

Bien évidemment, Luis Enrique est très fier de son équipe, et même de son niveau actuel malgré quelques performances plus neutres ces dernières semaines en championnat. Clairement, malgré le possible record d’invincibilité à aller chercher, le coach espagnol privilégie la compétition européenne. « Si quelqu’un me garantit un accès à la finale de la Ligue des Champions en échange d’une défaite en L1, j’accepte de perdre contre Nice. Si on m’assure qu’en perdant contre Nice on va en finale, je signe sans aucun doute. Mais comme personne ne peut l’assurer et qu’on est une équipe ambitieuse, alors il est important d’arriver contre Arsenal en jouant à 100% », a-t-il lancé.

Luis Enrique ne va pas plus travailler les coups de pied arrêtés

Plus que jamais, Luis Enrique aborde ce match de Ligue 1 comme une préparation à la Ligue des Champions, tout en assurant conserver son mantra. « Nous ne calculons jamais. C’est quelque chose que j’ai décidé depuis le premier jour. Je suis totalement convaincu qu’on peut gagner les trophées en attaquant, avec un jeu offensif. C’est ce que j’ai toujours ressenti et c’est ce que je ferai en tant qu’entraîneur jusqu’à la fin de ma carrière. Il ne faut jamais calculer.» Il devra malgré tout réfléchir à sa composition d’équipe pour le match face à Nice, entre volonté de préserver certains titulaires et désir de répétition générale.

Il ne changera en tout cas rien à son approche vis-à-vis d’Arsenal. « Non. Parce que je connais déjà parfaitement Arsenal, depuis très longtemps. Nous les avons déjà affrontés cette saison. Les qualités et les défauts qui nous ont menés jusqu’ici sont les mêmes », a-t-il répondu à une question sur la gestion des coups de pied arrêtés, point fort des Gunners. « Nous voulons gagner tous les trophées en jouant comme nous jouons, en défendons comme nous le faisons. Il n’y a aucune équipe du monde parfaite et nous ne le serons pas non plus. » Gagner ou perdre, mais sans renier sa philosophie.

