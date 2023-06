Nantes : Moses Simon convoité par Nice et Lille

Moses Simon, après une bonne saison qui s’est bouclée avec 5 buts et 4 passes décisives en 34 matchs de Ligue 1, a la cote. L’international nigérien, à un an de l’échéance de son contrat, suscite l’intérêt de deux clubs de Ligue 1, à savoir Lille et l’OGC Nice.

L’information est signée L’Équipe qui ajoute que le FC Nantes ne serait pas contre un départ. Les Canaris demanderaient d’ailleurs entre 4 M€ et 5 M€ pour laisser filer leur joueur. A bon entendeur…

