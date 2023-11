Ballon d’Or : Cristiano Ronaldo a encore snobé les votes

Pour le Ballon d’Or, 100 journalistes des 100 pays les mieux classés au classement FIFA proposent un top5. Cette année, Lionel Messi a encore remporté cette distinction devant… Erling Haaland. Mais l’Argentin a écrasé la concurrence en obtenant la première place pour 65 des 92 journalistes. Pour le trophée Kopa, France Football a décidé de laisser les anciens lauréats du Ballon d’Or choisir.

Et comme chaque année, dans son édition, FF dévoile le détail des votants. Si on retrouve donc, pour le trophée Kopa, les choix de Lionel Messi, Karim Benzema, Luka Modric ou encore Jean-Pierre Papin, Ronaldo et Zidane, un homme manque à l’appel. Il s’agit du quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo. Comme depuis plusieurs années maintenant, le Portugais n’a pas répondu aux sollicitations du média français et ne fait donc pas partie du jury. CR7 est visiblement occupé… ou rancunier.