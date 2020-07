Monaco pose 10 M€ sur la table pour Dennis Man

La suite après cette publicité

La partie de Football Manager se poursuit pour l'AS Monaco. L'hiver dernier, le club du Rocher avait débauché deux des plus grands espoirs évoluant en Europe de l'Est. Les Monégasques avaient ainsi posé respectivement 7 millions d'euros et 10 millions d'euros sur la table pour arracher Radoslaw Majecki (20 ans, Legia Varsovie) et Strahinja Pavlovic (19 ans, Partizan). Deux jeunes éléments à fort potentiel et titulaires en puissance avec leurs clubs respectifs avec qui ils ont terminé la saison. Malgré ses deux renforts qui vont aider l'effectif asémiste l'an prochain, les équipes de Paul Mitchell aimeraient faire venir un autre grand espoir.

Tête d'affiche du Steaua Bucarest, l'ailier droit de 21 ans Dennis Man a crevé l'écran cette saison en inscrivant 8 buts et délivrant 5 passes décisives en 30 matches avec la formation roumaine. International (4 capes, 1 but), le natif de Vladimirescu qui peut aussi évoluer en tant que milieu offensif plaît beaucoup à l'AS Monaco selon le média roumain Antena Sport. Ces dernières semaines, le club anglais de Norwich City aurait prononcé un intérêt, mais les Monégasques semblent les mieux armés dans ce dossier. Pour faire venir le joueur, l'AS Monaco est prête à formuler une offre d'un peu plus de 10 millions d'euros bonus compris. Un chiffre important pour un joueur évoluant dans le championnat roumain puisqu'il deviendrait ainsi la plus grosse vente de Liga I devant Nicolae Stanciu parti en 2016 (RSC Anderlecht, 9,7M€) et Vlad Chiriches transféré en 2013 (Tottenham, 9,5M€)

Le Steaua Bucarest en demande 15 millions d'euros

Disposant d'une clause libératoire de 50 millions d'euros, Dennis Man pourrait partir pour un prix avoisinant les 15 millions d'euros comme le souhaite son président George "Gigi" Becali. Ce dernier estimant que le joueur pourrait être revendu pour près de 70 millions d'euros d'ici deux ans. Ancien joueur de Ligue 1 et de l'AS Monaco, l'ancien attaquant Daniel Niculae s'est lui montré optimiste quant à la possible venue de Dennis Man en France pour Antena Sport : «je serais heureux que Man rejoigne l'une des meilleures et des plus aimées équipes de France. Ce serait un grand pas dans sa carrière. Le championnat de France est très, très difficile, mais, comme je le vois, je pense qu'il s'y adaptera ».

Arrivé en provenance de l'UTA Arad en septembre 2016, Dennis Man s'est vite impose comme un titulaire en puissance avec le Steaua Bucarest et s'est affirmé comme l'un des plus grands espoirs roumains avec Razvan Marin (24 ans, Ajax) et Ianis Hagi (21 ans, Glasgow Rangers). Avec ses coéquipiers prometteurs Florinel Coman (22 ans) et Olimpiu Morutan (21 ans), il a essayé de sauver les meubles en championnat, alors qu'il reste trois journées au Steaua Bucarest en cette fin de saison et à un point d'une qualification en Coupe d'Europe. Cinquièmes, les Roș-Albaștrii auront donc bien besoin de Dennis Man lors des prochaines semaines... Avant de le voir s'envoler vers Monaco ?