Besiktas : Valérien Ismaël veut Romain Saïss !

À 32 ans, Romain Saïss a dit adieu à Wolverhampton ce soir après six ans passés au club et plus de 200 matches au compteur avec les Wolves. Le solide défenseur central gaucher était arrivé en Angleterre en provenance d'Angers en 2016. Désormais libre de tout contrat, l'international marocain ne manque pas de courtisans.

En Arabie Saoudite, le club d'Al-Ahli Saudi lui a déjà fait une offre. Mais l'ancien Angevin souhaite rester en Europe. Cela tombe bien, selon nos informations, le coach du Besiktas Valérien Ismaël est littéralement fan du joueur et souhaite en faire le successeur de l'international croate Domagoj Vida, en fin de contrat avec le club stambouliote. Reste à savoir si l'écurie turque parviendra à s'aligner sur les demandes salariales du joueur...