Cette saison, Ivan Rakitić a décidé de jouer une année dans son pays d’origine. Né en Suisse, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone n’avait jamais joué en Croatie durant sa carrière. Du haut de ses 106 sélections avec la sélection croate, le milieu de 37 ans a donc décidé de quitter l’Arabie saoudite l’été dernier pour rejoindre le Hadjuk Split.

Et après 2 buts et 5 passes décisives en 38 matches lors de cette cuvée, on peut dire que le finaliste de la Coupe du monde 2018 a réalisé une très belle année en Croatie. De quoi finir sur une bonne note alors qu’Ivan Rakitic va prendre sa retraite dans les prochains jours comme l’a annoncé ce lundi la presse croate. Une annonce qui n’a toujours pas été officialisée, mais qui devrait donc être entérinée dans les prochains jours.