PSG : le message de Ronaldinho avant le Classique

Si Ronaldinho aura forcément un œil sur le Real Madrid - FC Barcelone de ce soir, lui qui a passé cinq ans en Catalogne (2003-2008), il devrait également observer de loin le OM - PSG de demain (20h45). Sur son compte X, le Ballon d’Or 2005 a en tout cas rappelé son attachement pour Paris, à la veille du Classique.

«Souvenirs du Classique… Victoire dans le Classique avec deux buts !!! 20 ans plus tard et l’affection des supporters parisiens reste la même», a écrit l’ancien international brésilien, passé par le PSG entre 2001 et 2003.

