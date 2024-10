Anderlecht : Thorgan Hazard entrevoit le bout du tunnel

La saison passée, Thorgan Hazard (31 ans) a retrouvé sa Belgique natale. Mais le joueur d’Anderlecht est privé de football depuis quelques mois à la suite d’une blessure aux ligaments croisés du genou. Le Belge, qui espère retrouver les terrains avant la fin de l’année, a évoqué sa blessure. « C’est le timing qui m’a le plus énervé. Parce que c’est arrivé pendant les playoffs. On était bien, on était en train de gagner contre l’Union et de prendre la première place. C’est vraiment une blessure qui est tombée au mauvais moment, quand on commençait à toucher le titre du bout des doigts. »

Puis, il a donné de ses nouvelles : « tout va bien. Cela fait désormais plus ou moins six mois et je commence à toucher le ballon et à retrouver le terrain. Il n’y a pas encore de date précise, mais si tout continue à aller comme ça, je pense que, d’ici deux mois, on va me revoir. Ce sont un peu des montagnes russes pour le moment, mais apparemment, c’est normal à ce stade de la rééducation et je suis plutôt content. » Hazard a enfin parlé de ses grandes ambitions. « J’espère que ce sera pour cette année et je pense que c’est possible. Le groupe est assez bon pour être champion et, en quantité, on est même mieux que la saison passée. Zeno est parti, c’est une grosse perte, mais à part ça, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui sont partis. Il y a eu des difficultés parfois cette saison, mais on a aussi pu voir sur certains matches qu’on pouvait être très bons. » Avec un Thorgan Hazard de retour et à 100%, Anderlecht pourrait être encore meilleur.