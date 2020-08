Barça : Quique Setién justifie l'absence d'Ousmane Dembélé

De retour à l'entraînement, Ousmane Dembélé est annoncé comme un renfort pour le FC Barcelone pour cette fin de Ligue des Champions. Cependant, le Français devra patienter. Alors qu'il était susceptible d'être convoqué pour le huitième de finale retour face au Napoli, Dembélé a été laissé de côté par Quique Setién. Le coach blaugrana s'en est expliqué.

« On a pensé à le convoquer, mais malheureusement, les entraînements qu’il a fait avec le groupe sont peu nombreux. On allait prendre un risque trop grand (en le convoquant). Il n’a pas non plus une grande confiance. La meilleure décision est de ne pas le prendre. On verra la semaine prochaine, il viendra au Portugal (pour le Final 8). Il s’entraînera plus avec le groupe et la fiancé reviendra », a-t-il déclaré en conférence de presse.