Barça : Xavi salue la légende Sergio Busquets

Invité à réagir pour les médias du FC Barcelone à l'annonce de Sergio Busquets, officiellement retraité sur le plan international, Xavi n'a pas manqué de féliciter la carrière de son ancien coéquipier au Barça. Après 143 sélections, un titre de champion du monde en 2010 et un titre de champion d'Europe en 2012, Sergio Busquets quitte, en effet, une sélection désormais dirigée par Luis de la Fuente.

«C’est une décision personnelle que l’on prend quand on le sent, il aura vu que c’est le bon moment et je lui souhaite bonne chance. C’est un joueur qui a marqué l’histoire, c’est une légende, l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire du football mondial et le meilleur milieu défensif de l’histoire de l’Espagne. Je veux le féliciter», a tout d'abord assuré le technicien catalan avant d'avouer que «Busquets pourra se reposer un peu plus et être concentré sur le Barça».