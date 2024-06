Dunkerque : ça se bouscule pour Bilal Traoré !

Il a su se relever après une fin d’aventure regrettable au RC Lens. Pur produit des Sang et Or où il a fait toutes ses classes, Bilal Traoré avait dû faire face à une grave blessure avec les équipes de jeunes des pensionnaires de Bollaert. De retour lors de la cuvée 2022-23, le jeune attaquant prometteur avait montré un échantillon de son talent avec quatre buts et deux passes décisives en neuf rencontres. Mais voilà, sur le départ avec le RCL, le joueur de 18 ans a fait le pari gagnant de rejoindre Dunkerque l’été dernier. Avec le club nordiste, le natif de Lille a crevé l’écran lors de la saison qui vient de s’écouler.

Entre l’équipe U19 et la réserve de l’USLD, Traoré compile la bagatelle de 15 buts et 14 passes décisives en 21 matches. Des statistiques ébouriffantes qui mettent en avant les prouesses offensives du joueur doté d’une grande qualité de percussion et d’un sens offensif impressionnant pour son âge. Un tel profil qui attise forcément les convoitises. Selon nos informations, plusieurs clubs de Belgique, dont le Standard de Liège, et de France sont venus aux renseignements pour dessiner les premiers contours d’un éventuel contrat. Alors que son bail expire dans quelques jours, le joueur de 18 ans est dans le flou et Dunkerque pourrait également en profiter pour lui offrir une extension de contrat pour le conserver.