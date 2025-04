CdF, Dunkerque : la frustration d’Opa Sanganté

Dunkerque peut être fier de son parcours jusqu’en demi-finale de Coupe de France, battu dans la douleur par le PSG (4-2) après avoir eu deux buts d’avance. Opa Sanganté regrette surtout le but de l’égalisation signé Marquinhos car l’arbitre n’aurait pas dû accorder un corner aux Parisiens. Malgré tout, le défenseur dunkerquois se dit optimiste pour la suite de la saison et une possible montée en Ligue 1 pour son équipe.

«On a montré une superbe image de Dunkerque, de la combativité, mais ce qui est regrettable c’est ce 2e but. Il n’y a jamais corner. Ils égalisent là-dessus, c’est frustrant. On le prend en début de 2e mi-temps en plus… On a essayé de s’accrocher. Le 3e but est contré… On a montré une belle image. On a les capacités de faire de grands matchs, il faudra faire la même chose en Ligue 2, ça nous donnera beaucoup de points» explique-t-il au micro de France TV.