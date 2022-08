Mohamed Daramy retourne à Copenhague

Grand talent du football danois, Mohamed Daramy (20 ans) fait son retour à Copenhague. Parti à l'Ajax Amsterdam l'été dernier contre 12 millions d'euros, l'international danois (4 capes) fait son retour en prêt sec d'un an dans le but de se relancer et de disputer la Coupe du monde 2022.

Peu utilisé, l'ailier gauche a pris de plein fouet la forte concurrence chez les Godenzonen avec seulement 16 apparitions et 367 minutes disputées en équipe première pour 3 buts et 3 offrandes. Également utilisé avec la réserve en deuxième division (9 matches, 1 but et 5 offrandes), Mohamed Daramy ne veut pas ralentir son développement.