Majorque - FC Barcelone : les compositions officielles

Le Barça peut valider sa nouvelle place de leader de la Liga ce soir, en se déplaçant sur la pelouse de Majorque à 21h30. Les Blaugranas, qui restent sur 5 victoires d’affilée en championnat, et surtout une remontada face au Celta Vigo (3-2), voudront enchaîner face au 17e de Liga, qui n’a remporté qu’un match (2 nuls, 3 défaites) face au… Celta Vigo (1-0).

Pour cette affiche, Majorque doit toujours composer sans Raillo, blessé de longue date. Prats sera seul en pointe du 5-4-1, Rajkovic dans le but. Côté barcelonais, Xavi laisse Lewandowski sur le banc. Ferran Torres devrait être à la pointe du 4-3-3, épaulé de Joao Felix et Raphinha. Gundogan, Romeu et Gavi forment le milieu de terrain. Cancelo et Balde seront sur les côtés de la charnière Araujo - Martinez.

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions

Majorque : Rajkovic - Gonzalez Apud, Valjent, Nastasic, Copete, Maffeo - Roriguez (cap.), Sanchez, Samu Costa, Muriqi - Prats

FC Barcelone : Ter Stegen (cap.) - Cancelo, Araujo, Martinez, Balde - Gundogan, Romeu, Gavi - Raphinha, Torres, Joao Felix