L’impressionnante short-list d’Arsenal pour remplacer Edu

Arsenal s’active à tout-va. Au pied du podium après 11 journées, les Gunners connaissent une entame de saison 2024-2025 relativement compliquée sur les terrains de Premier League. Outre l’aspect purement sportif, les pensionnaires de l’Emirates Stadium vont également devoir régler un autre dossier chaud : celui du successeur d’Edu, jusqu’alors directeur sportif de la formation londonienne. En effet, celui qui s’était imposé comme le visionnaire de la refonte du club a récemment annoncé qu’il allait quitté Arsenal. Un gros coup dur pour le board anglais, qui a donc lancé son processus de recrutement pour dénicher la perle rare.

La suite après cette publicité

Les Gunners multiplient les pistes

Dans cette optique, nous vous révélions dernièrement qu’Arsenal appréciait particulièrement les profils de Tomáš Rosický (44 ans) et Per Mertesacker (40 ans), deux anciens de la maison. Si l’ancien défenseur allemand plaît à la direction londonienne, des discussions ont même d’ores et déjà été engagées avec l’ex-milieu offensif international tchèque (105 sélections, 23 buts). Mais ce n’est pas tout. En quête du profil idoine, les Gunners s’intéressent également à Thiago Scuro, actuellement du côté de l’AS Monaco. Arrivé sur le Rocher en 2023 pour succéder à Paul Mitchell, le dirigeant brésilien de 43 ans a longtemps porté le projet de Red Bull dans le football et semble cocher toutes les cases.

D’après la presse anglaise, Arsenal considère d’ailleurs que la philosophie de Scuro et sa capacité à échanger et représenter un projet correspondent parfaitement à ce que le club attend pour succéder à Edu. Une cible jugée prioritaire qui n’empêche cependant pas le club de prospecter ailleurs. Ces dernières heures, The Athletic précise ainsi que les Gunners ne font que commencer le processus de recrutement et qu’une agence de recrutement externe devrait prochainement être sollicitée pour aider à identifier les candidats appropriés. En attendant, deux nouvelles pistes sont évoquées.

La suite après cette publicité

Deux nouvelles pistes en Liga et en Bundesliga

Selon la publication britannique, Simon Rolfes - occupant actuellement le rôle de directeur général des sports du Bayer Leverkusen - est lui aussi convoité. L’ancien international allemand aux 26 sélections a pris sa retraite du football professionnel après la saison 2014-2015, après avoir amassé 377 apparitions pour Leverkusen toutes compétitions confondues au cours de sa décennie avec le club. Qualifié de «gourou des transferts», Rolfes, sous contrat jusqu’en juin 2028, avait rejoint l’académie du Bayer en tant que responsable de la jeunesse et du développement en juillet 2018 avant d’être promu directeur général des sports quatre ans plus tard. Enfin, le directeur du football de la Real Sociedad, Roberto Olabe, est également susceptible d’émerger comme un prétendant légitime pour combler le poste vacant d’Edu.

Après avoir pris la décision de quitter le club basque à la fin de la saison, l’Espagnol - qui a déjà travaillé avec Mikel Arteta par le passé - se retrouve en effet dans cette short-list qui n’a de short que son nom. The Times indique d’ailleurs que la direction londonienne pourrait rapidement entamer des discussions avec Roberto Olabe. En attendant de dénicher le profil parfait, Jason Ayto, directeur sportif adjoint d’Arsenal, s’est lui vu confier le rôle d’Edu sur une base intérimaire. Une chose est sûre, Arsenal travaille d’arrache-pied pour trouver le successeur d’Edu - loué pour ses qualités après avoir notamment convaincu Martin Odegaard et Declan Rice de signer en faveur des Londoniens - et ainsi assurer au mieux la transition.