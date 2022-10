C3 : Benjamin Bourigeaud et le Stade Rennais ne se fixent aucune limite

D'ores et déjà qualifié pour le prochain tour de la Ligue Europa, le Stade Rennais se prend à rêver d'une épopée sur le Vieux Continent. En entretien dans les colonnes du journal L'Equipe, Benjamin Bourigeaud s'est épanché sur les ambitions du club breton.

La suite après cette publicité

« On avait l'ambition de sortir des poules, c'est chose faite. Mais on ne se contentera pas de la seconde place et ensuite, une fois qu'on sera fixé sur le classement de la poule, on ira chercher le maximum, on se battra jusqu'au bout. On a toujours envie de faire mieux, d'aller chercher les choses mais c'est tous ensemble qu'on ira chercher les choses. On ne se fixera aucune limite » a-t-il expliqué. Le discours est clair, les paroles limpides, reste désormais à se donner les moyens de ses ambitions.